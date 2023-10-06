Kastamonu’da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kastamonu’nun Cide ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.K.’nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada uyuşturucu ve uyarıcı madde, hassas terazi, kaçak alkol, kurusıkı tabanca, bıçak ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.K., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Çatalzeytin ilçesinde de İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu G.C. isimli şahsın yapılan üst ve araç aramasında 224 adet reçeteye tabi hap, 3 gram metamfetamin maddesiyle uyuşturucu içiminde kullanılan 1 adet bong, G.B. isimli şahsın ikametinde de yapılan aramada bin 826 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan G.C. ve G.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.