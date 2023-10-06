Kastamonu’da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

Kastamonu’da düzenlenen operasyonlarda ev ve iş yerlerinde uyuşturucu madde ile kaçak alkol yakalanan üç şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Kastamonu’da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kastamonu’nun Cide ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.K.’nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada uyuşturucu ve uyarıcı madde, hassas terazi, kaçak alkol, kurusıkı tabanca, bıçak ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.K., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çatalzeytin ilçesinde de İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu G.C. isimli şahsın yapılan üst ve araç aramasında 224 adet reçeteye tabi hap, 3 gram metamfetamin maddesiyle uyuşturucu içiminde kullanılan 1 adet bong, G.B. isimli şahsın ikametinde de yapılan aramada bin 826 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan G.C. ve G.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw046599-02.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Son Haberler
Eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldüren sanıktan pişkin savunma Yaşam
Eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldüren sanıktan pişkin savunma
Fransa'da bu sefer de otobüs şoförleri greve gitti Dünya
Fransa'da bu sefer de otobüs şoförleri greve gitti
CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı toplantıya sadece 7 kişi katıldı Siyaset
CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı toplantıya sadece 7 kişi katıldı
Filtre kahve nasıl yapılır? French press ile filtre kahve nasıl demlenir? Gündem
Filtre kahve nasıl yapılır? French press ile filtre kahve nasıl demlenir?
Ahmet Nur Çebi'nin planı belli oldu. Kongre kararı aldı ama Spor
Ahmet Nur Çebi'nin planı belli oldu. Kongre kararı aldı ama
Hülya Avşar siyah bikinisiyle dans ederek yaza veda etti. Tuğba Ekinci’den yorum gecikmedi Magazin
Hülya Avşar siyah bikinisiyle dans ederek yaza veda etti. Tuğba Ekinci’den yorum gecikmedi