Kastamonu'da pelerinli buzağı doğdu. Görenler şok oldu

Kaynak: İHA
Kastamonu'da pelerinli buzağı doğdu. Görenler şok oldu
Kastamonu’nun Küre ilçesinde vücudunda pelerini andıran bir dokuyla doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü.

Küre ilçesine bağlı Çiçekyazı köyüne bir ineğin doğumu için giden Veteriner Hekim Muhammed Coduroğlu, doğan buzağının vücudunda pelerini andıran bir doku olduğunu gördüğünde şoke oldu.

Meslek hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten Coduroğlu, durumu patoloji bölümü ve cerrahi alanındaki uzmanlara bildirdi. Konu ile ilgili araştırma yaptıklarını vurgulayan Coduroğlu, gerçekleştirdikleri çalışmalarda buna benzer bir vakayla karşılaşmadıklarını açıkladı.

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"MESLEK HAYATIMDA İLK DEFA KARŞILAŞTIM"

İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını açıklayan Coduroğlu, bu olaya internet ve literatürlerde hiç rastlamadığını, karşılarında boyun derisinin bağ dokusundan köken aldığını düşündüğü pelerinli bir buzağı olduğunu ve aynı sürüdeki akrabalık genlerinin yakın olduğu bir boğadan elde edilmiş olduğunu belirtti.

Buzağının tedavi edilmesi gerektiğini belirten veteriner, Patoloji bölümü ve cerrahi bölümü hocalarıyla yaptıkları istişareler sonucunda, buzağının “Spina bifida” olma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

Coduroğlu devamında, “Aynı zamanda üst damak kısmı tam şekillenmemiş ve üst damak yarığı mevcut. Palotoschisi olarak isimlendirilen üst damak yarığı şekillenen hayvanlar süt içerken bu kısımdan süt ya da gıda maddeleri akciğerlere kaçarak, aspirasyon pnomonisi şekillenebilmektedir. Yaşama şansı tedavi edilmezse maalesef çok azdır” dedi.

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