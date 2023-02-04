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Ümit Karan'ın görevine son verildi

Kastamonuspor, teknik direktör Ümit Karan ile yollarını ayırdı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 22:57
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Kastamonuspor'da Ümit Karan dönemi bitti

Ümit Karan'ın görevine son verildi
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, teknik direktör Ümit Karan ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Karan ve ekibi ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Teknik direktörümüz Ümit Karan ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Takımımız yeni teknik direktörümüz belli olana kadar antrenörler Göktuğ Ertetik ve Onur Beşel nezaretinde çalışmalarını sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Ümit Karan yönetiminde 27 Ekim 2022 tarihinden itibaren 11 maça çıkan GMG Kastamonuspor, 4 galibiyet elde ederken 7 maçtan mağlup ayrılmıştı.

GMG Kastamonuspor, ligin 23. haftasında ise evinde Uşakspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

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