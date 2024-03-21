Katil kuzenin cezası belli oldu. Pınar Damar’ı öldürüp ormana atmıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Katil kuzenin cezası belli oldu. Pınar Damar’ı öldürüp ormana atmıştı
İstanbul Bağcılar'da kayıp olarak aranırken, ormanda cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin Aydin, ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada karar öncesi son sözü sorulan Aydin, "Çok pişmanım, beraatımı istiyorum" dedi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Metin Aydin getirilirken Pınar Damar’ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

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Söz hakkı verilmesi üzerine Metin Aydin, “Ben Pınar’a zarar vermek için oraya gitmedim. Tartıştık kaza sonucunda böyle bir olay gerçekleşti. Cinsel saldırıda da bulunmadım. Pınar’ı çok seviyordum. Çok pişmanım, beraatımı istiyorum " dedi.

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Mahkeme heyeti Aydin’in ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 15 yıl hapsine, ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmetti.

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"ADALET YERİNİ BULDU"

Duruşma sonrası adliye binası önünde gazetecilere konuşan baba Mustafa Damar, adaletin yerini bulduğunu içinin rahat ettiğini söyledi.

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Avukatları Esin Yeşilırmak ise, “Hiçbir indirim uygulanmadı. Bunun diğer kadın davalarına örnek olmasını istiyorum. Çünkü biz biliyoruz ki Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun açıkladığı verilere göre 8 Mart 2023’den 8 Mart 2024’e kadar, 1 yıl içerisinde 338 kadın öldürüldü. Bunun 248 kadın şüpheli şekilde öldürüldü.

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Bunlar, cezasızlıkla her yıl daha fazla arttığını, önlenmediğini biliyoruz. En azından mahkemelerden çıkan bu gibi emsal kararlar neticesinde hem adalet hem de kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi sağlanıyor. Pınar Damar’ın ailesi yalnız değildi. Hiçbir kadın yalnız değil, o yüzden tekrar söylüyoruz. Asla yalnız yürümeyeceksiniz" dedi.

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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Metin Aydin'in Pınar Damar'ı öldürmeden önce, cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Metin Aydin hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Cebir Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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