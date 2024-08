Katy Perry'e soruşturma şoku

Ünlü şarkıcıya soruşturma şoku

Ünlü pop yıldızı Katy Perry, Lifetimes adlı single'ı için çektiği video yüzünden yetkililerle ters düştü. Perry, Balear Adaları hükümeti tarafından soruşturuluyor. Yetkililer, Ibiza'nın da bir parçası olan Espalmador adacığındaki kumullara zarar verilip verilmediğini bilmek istiyor.

The One that Got Away ve I Kissed a Girl gibi hit şarkıları bulunan Perry, müzik videosunda kumullarda yalnızca birkaç saniye görünüyor, ancak yetkililer için bu yeterli. Balear Adaları hükümeti, yapım şirketinin izin almadığını ve bunun sonucunda ön soruşturmaların açıldığını söyledi.

Espalmador kumları, Balear Adaları'ndaki en iyi korunmuş kumul sistemi 3 km uzunluğunda ve 800 m genişliğinde ve Formentera adasının kuzeyinde bulunan özel bir adacık.



Adanın meşhur çamur banyolarını denemek için adayı ziyaret edenler arasında, Galler Prensi ve Prensesi olan Prens William ve Kate Middleton ile Amerikalı sosyetik güzel Paris Hilton da yer alıyor.

Perry'nin iddia edilen dikkatsizliği, bu yıl Mallorca'da protestoları tetikleyen turizme karşı büyüyen bir tepkiyi de pekiştirebilir.

Perry, Ibiza ve Formentera’da çalışmak için kalan tek yıldız değil. Aktör ve film yapımcısı Will Smith, son şarkısını kaydetmek için Ibiza'nın kuzeyindeki lüks bir otelin kayıt stüdyosunu seçti. Smith, Instagram'da, arkadaşları ve Ibiza'dan gün batımı görüntüleri eşliğinde şarkısının bir kısmını söylerken göründü.