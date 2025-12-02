Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılan KDP lideri Mesud Barzani'nin Türkiye'ye Peşmerge ile birlikte gelmesi tartışma yaratmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Barzani'nin Peşmerge ile gelmesini eleştirerek, "Yabancı üniformalı askerlerin dolaşması tam bir rezalettir” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin bu sözlerine yanıt KDP lideri Mesut Barzani'nin ofisinden geldi. Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada 'açılım sürecine' gönderme yapılarak, "Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" denildi.

Bahçeli'nin açıklamalarının örf ve adetten uzak olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef Devlet Bahçeli, Başkan Barzani’nin Cizre ziyareti ve Melayê Cizîrî Sempozyumu'na katılımı hakkında yine şovenist bir akılla konuşmuş; her türlü örf ve adetten uzak, hiç kimseye hizmet etmeyen açıklamalarda bulunmuştur. Bahçeli’nin bu sözleri sarf ettiği sırada, Başkan Barzani’nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri, protokol mutabakatına göre uygulanmıştır"

Açıklamada, Türk yetkililerin ziyaretlerine de atıfta bulunularak, "Kaldı ki, Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etse, Türkiye’nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır" denildi.