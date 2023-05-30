Kaya Çilingiroğlu'nun Ankaragücü Galatasaray maçı yorumu gündem oldu

Galatasaray şampiyonluk için saatleri sayıyor.

Sarı Kırmızılılar Ankaragücü deplasmanından 3 puanla dönerse bu şampiyonluğunu ilan edecek.

Ankaragücü Galatasaray maçının oynandığı saatlerde sosyal medyada Kaya Çilingiroğlu'nun yıllar önceki bir videosu yeniden gündem oldu.

Kaya Çilingiroğlu 8-0 biten 1993 yılındaki Ankaragücü - Galatasaray maçını yorumlarken Galatasaray taraftarını kızdıracak ifadeler kullandı.

İşte Telegol programındaki o dialog:

Kaya Çilingiroğlu: Sonra bak 1. golde seyirci dikkat etsin. Ankaragüçlü 9 numaralı oyuncu hücum yerken kaleden dışarı çıkıyor. Kaleyi terk ediyor.

Erman Toroğlu: Arkadaşlar bana hikaye anlatmayın. Yıllardır bu üç büyüklerden çok çektik. Bir laf vardır ya “Atlar tepişir, eşekler zarar görür.” Kusura bakmasın küçük takımlar. Maalesef çok çektik abi.

Kaya Çilingiroğlu: (Pozisyonu yorumlar) Abi 9 numaraya bak. Kalecinin yanından çıkıyor. Orta geldi. Kalecinin yanından çıkıyor. Böyle bir şey yok ya. Seyirci şu 9 numaralı oyuncuya dikkat etsin. Top nerede, oyuncu nerede? Çıkıyor kalenin içinden.

Erman Toroğlu: Tek bir oyuncu çok zor bu işte. 2-3 oyuncu vardır. Her takımda vardır yani. Topu da almadı. Bak gidiyor. Böyle bir şey var mı ya? 5 numara da ters kademeye giriyor.

Ziya Şengül: Abi topa vuracağı zaman 9 numaraya bak nereye gidiyor ya?

Kaya Çilingiroğlu: Abi Zalat’ın 2. Goldeki pozisyonu çok önemli ya.

Erman Toroğlu: Beşiktaş Zalad’ı Ankaragücü’ne niye verdi? Neden verdi?

Kaya Çilingiroğlu: Beşiktaş- Fenerbahçe maçından abi. 2-1 bitti ya.

Erman Toroğlu: Neden verdi abi? Neden verdi? Beşiktaş, Zalad’ı Ankaragücü’ne niye verdi abi? Ankaragücü bilmez, alır. Niye verdi abi? Ya ne kadar akıllılar ya? Ya abicim çok çektik ya. Kusura bakmayın da ben bunu söylediğim zaman kızıyorsunuz.

Gökmen Özdenak: Beşiktaş’ta da mı maç sattığı zaman onu verdiler?

Erman Toroğlu: Abicim çok çekti küçük takımlar be. Yıllarca çok çekti.