Kayalıklarda mahsur kalan şahsın yardımına AFAD yetişti

Kaynak: İHA
Kayalıklarda mahsur kalan şahsın yardımına AFAD yetişti

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan vatandaş AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Sincik ilçe kırsalında Hasan P. isimli bir vatandaş çıktığı kayalıklardan geri inemedi.

Vatandaşın dağda mahsur kaldığının ihbar edilmesi sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerini yönlendirdi.

aw233128-01.jpg

Olay yerine intikal eden AFAD ekiplerinin yoğun çabaları sonucu Hasan P. bulunduğu yerden kurtarılarak güvenli alana götürüldü. Hasan P., burada sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sincik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

aw233128-03.jpg

Hastanede tedavi altına alınan Hasan P’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Haberler
Araç kullanan küçük çocuğun babasına rekor ceza
Araç kullanan küçük çocuğun babasına rekor ceza
Son Haberler
Cristiano Ronaldo aşkına rekor kırdı Spor
Cristiano Ronaldo aşkına rekor kırdı
Araç kullanan küçük çocuğun babasına rekor ceza Yerel Haberler
Araç kullanan küçük çocuğun babasına rekor ceza
Buğday ekili 7 hektar tarla yandı Gündem
Buğday ekili 7 hektar tarla yandı
Bakan Güler Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Samake'yi kabul etti Gündem
Bakan Güler Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Samake'yi kabul etti
Bu adam Türk Futbolu için beka sorunudur Spor
Bu adam Türk Futbolu için beka sorunudur
Sarp Sınır Kapısı'ndan bayramı tatilinde 204 bini aşkın giriş çıkış yapıldı Gündem
Sarp Sınır Kapısı'ndan bayramı tatilinde 204 bini aşkın giriş çıkış yapıldı
Şehidin vasiyeti yerine getirildi. Çocuklar suya kavuştu Gündem
Şehidin vasiyeti yerine getirildi. Çocuklar suya kavuştu