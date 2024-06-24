Kayalıklarda mahsur kalan şahsın yardımına AFAD yetişti

Alınan bilgilere göre, Sincik ilçe kırsalında Hasan P. isimli bir vatandaş çıktığı kayalıklardan geri inemedi.

Vatandaşın dağda mahsur kaldığının ihbar edilmesi sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerini yönlendirdi.

Olay yerine intikal eden AFAD ekiplerinin yoğun çabaları sonucu Hasan P. bulunduğu yerden kurtarılarak güvenli alana götürüldü. Hasan P., burada sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sincik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Hasan P’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.