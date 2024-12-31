Kayalıkta mahsur kalan keçi 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

Kaynak: İHA
Kayalıkta mahsur kalan keçi 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

Denizli'nin Güney ilçesinde yaklaşık 50 metre uçurumdaki kayalık bölgede mahsur kalan keçi 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Yapılan kontrolde ayağında kırıl olduğu belirlenen keçi, sahibine teslim edildi.

Denizli'nin Güney ilçesi Cindere Mahallesi'ndeki kayalık alanlarda bir keçinin mahsur kaldığı yönünde bilgi alan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. Aramalara DAK'tan 6 ve AFAD'e bağlı 2 personel ile gönüllüler katıldı.

Yaklaşık 50 metre uçurumda bulunan kayalık alanlarda mahsur kalan keçiyi kurtarmak için harekete geçen ekipler önce keçinin bulunduğu alana makara ve halat sistemi kurarak indi. Ardından keçiyi güvenli bir şekilde yukarı çekerek kurtardı. Kurtarılan keçiyi yapılan kontrolde ayağında kırık olduğu belirlenen keçi, sahibine teslim edildi.

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