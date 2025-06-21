Kayaya çarpan otomobil küle döndü! Sürücü alevler içinde kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayaya çarpan otomobil küle döndü! Sürücü alevler içinde kaldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Irak plakalı otomobilin kayaya çarpması sonucu çıkan yangında sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Cizre ilçesi Nusaybin kara yolu Gültepe köyü mevkisinde meydana geldi. Iraklı Ali Deyeha'nın kontrolünü yitirdiği 11 Z 53670 yabancı plakalı otomobil, yol kenarındaki kayaya çarpıp motor kısmından alev aldı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafında söndürülürken, sürücü Deyeha'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Deyaha'nın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kayaya çarpan küle döndü! Sürücü alevler içinde kaldı

Kayaya çarpan küle döndü! Sürücü alevler içinde kaldı

Kayaya çarpan küle döndü! Sürücü alevler içinde kaldı

Kayaya çarpan küle döndü! Sürücü alevler içinde kaldı

Kayaya çarpan küle döndü! Sürücü alevler içinde kaldı

Kayaya çarpan küle döndü! Sürücü alevler içinde kaldı

Kayaya çarpan küle döndü! Sürücü alevler içinde kaldı

Kayaya çarpan küle döndü! Sürücü alevler içinde kaldı

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