Kayıp iki kardeş bakın nerede bulundu

Kaynak: DHA
Kayıp iki kardeş bakın nerede bulundu

Bursa’nın İznik ilçesinde kayıp başvurusunda bulunan Suriye uyruklu iki kardeş, Osmangazi ilçesinde bulundu. Koruma altına alınan çocuklar sağlık kontrolünden geçirildi.

Ahmet El H. ile Muhammet El H. kardeşlerin ailesi, çocuklarından haber alamayınca İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, ilçedeki güvenlik kameralarından, çocukların Osmangazi ilçesine giden otobüse bindiğini tespit etti. Ekipler, iki ilçe arasında koordineli çalışarak kardeşleri Osmangazi ilçesinde buldu. Koruma altına alınan çocuklar, sağlık kontrolünden geçirildi. İki kardeş daha sonra ebeveynlerine teslim edilirken, aile polis ekiplerine teşekkür etti.

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