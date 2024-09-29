Kayıp kadının cesedine ulaşıldı

Güney Afrika’nın Cape Town kentindeki ünlü Masa Dağı’nda yürüyüş yaparken kaybolan Amerikalı bir kadının cesedi bulundu. Yetkililer, Kuzey Carolina’dan 20 yaşındaki öğrenci Brook Cheuvront’un öldüğünü pazartesi günü açıkladı. SANParks sözcüsü JP Louw, Cheuvront’un kullandığı takip uygulamasının güncellemeyi durdurması ve arkadaşlarının kendisine ulaşamaması üzerine cumartesi günü kayıp olarak bildirildiğini belirtti.

Masa Dağı ve diğer milli parkları yöneten SANParks yetkilileri, ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Louw, ilk arama çalışmalarının cumartesi akşamı geç saatlere kadar korucular, vahşi doğa arama kurtarma ekipleri ve patika koşucuları tarafından yürütüldüğünü, ancak hava şartları nedeniyle arama çalışmalarına devam edilemediğini söyledi.

Ertesi gün arama çalışmalarına bir uçak katıldı ve cesedin bulunmasına yardımcı oldu. Güney Afrika yetkilileri, insanlara tek başlarına yürüyüş yapmaktan kaçınmaları ve en az dört kişilik gruplar halinde yürüyüş yapmaları çağrısında bulundu. Bu trajik olay, doğada güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.