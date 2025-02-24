Kaymakam çizgili sırtlanların yaşam alanlarını inceledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaymakam çizgili sırtlanların yaşam alanlarını inceledi

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Keskin başkanlığında çizgili sırtlanlar üzerine bilimsel araştırmalar yürüten ekiple birlikte Kızılin-Merinos İskele ve Göksu Vadisi'nde incelemelerde bulundu.

Göksu Vadisi'nin doğal güzelliklerine ve ekoturizm potansiyeline dikkat çeken Kaymakam Partal, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaymakam Partal, Merinos İskelesi, kafe ve kamp alanlarının faaliyete geçtiğini belirterek, bölgenin turizme kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Göksu Vadisi'nin nadir türlerden çizgili sırtlanların yaşam alanı olduğunu vurgulayan Partal, "Göksu Vadisi çeşitli güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Merinos iskelemiz, kafemiz ve kamp alanlarımızı faaliyete geçirdik. Bu bölgeyi tüm yönleriyle turizme kazandırmak istiyoruz. Göksu Vadisi ekoturizm alanında da bize büyük fırsatlar sunuyor.

Nadir bir tür olan çizgili sırtlanların yaşam alanı bu vadi, doğaya hayvanlara ve yaşam alanlarına en küçük bir zarar vermeden alanı ekoturizme kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Değerli hocalarımız da bu alanda bilimsel çalışmalar yürütüyorlar , bu çalışmalar ışığında bizler de faaliyetlerimizi geliştirmeyi amaçlıyor, Ankara Üniversitesi ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaymakam çizgili sırtlanların yaşam alanlarını inceledi

Kaymakam çizgili sırtlanların yaşam alanlarını inceledi

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