İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Bilişim yoluyla hırsızlık’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl hapis cezasıyla 15 ilde 20 aranma kaydı bulunan M.S.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.S. yakalandı. Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kayseri’de 14 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
Kaynak: DHA