﻿Kayseri'de 6 mahalleye şap karantinası

(DHA) - Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Süleymanfakılı Mahallesinde yaptıkları sağlık taramalarında bazı hayvanlarda şap hastalığına rastladı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler tedbir amacıyla bu mahalleyle birlikte Denizovası ve Taşhan Mahallesi ve Develi ilçesinde bulunan Havadan, Ayşepınar ve Kozluca mahallelerine geçici olarak hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı. 6 mahalleye hayvan giriş ve çıkışı geçici kısıtlandı.