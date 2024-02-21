Kayseri'de fabrikanın asansörü düştü: 1 ölü

Kaynak: İHA
Kayseri'de fabrikanın asansörü düştü: 1 ölü
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada asansörün düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, OSB 41. Cadde üzerinde yer alan bir fabrikanın asansörünün düşmesi sonucu yabancı uyruklu işçi Nadir El Rahmun (23) yaralandı. Gelen ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri fabrikada güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları Nadir El Rahmun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin bitmesinin ardından hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

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