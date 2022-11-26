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İki ilçede 'şap' karantinası

Kayseri'de şap hastalığı nedeniyle teyakkuza geçildi. Yahyalı ve Develi ilçelerine bağlı 6 mahallede, sağlık taraması yapılan bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi. Ekipler, tedbir amacıyla söz konusu mahallelere geçici olarak hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 01:27
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Kayseri'de iki ilçede 'şap' karantinası

İki ilçede 'şap' karantinası
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Kayseri'nin Yahyalı ve Develi ilçesinde, şap hastalığı nedeniyle 6 mahalleye hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

SAĞLIK TARAMASINDA ORTAYA ÇIKTI

Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Süleymanfakılı Mahallesinde yaptıkları sağlık taramalarında bazı hayvanlarda şap hastalığına rastladı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler tedbir amacıyla bu mahalleyle birlikte Denizovası ve Taşhan Mahallesi ve Develi ilçesinde bulunan Havadan, Ayşepınar ve Kozluca mahallelerine geçici olarak hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı. (DHA)

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