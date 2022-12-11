Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

İHA’nın haberine göre olay, Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önleyici kolluk devriyesi esnasında M.B, H.K., A.T ve M.K.’nın izinsiz kazı yaptıklarını tespit etti.

Ekipler şüpheli 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.