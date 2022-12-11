11 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Kayseri’de kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 11:48
Takip Et

Kayseri’de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre olay, Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önleyici kolluk devriyesi esnasında M.B, H.K., A.T ve M.K.’nın izinsiz kazı yaptıklarını tespit etti.

Ekipler şüpheli 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
1
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
2
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
3
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
4
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
5
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
6
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
7
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
﻿Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
﻿Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
﻿Diyarbakır'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Diyarbakır'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Diyarbakır'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
﻿TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
﻿TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
﻿Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
﻿Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
﻿Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.