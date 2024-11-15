Kaza sonrası tarafların çekme halatı tartışması viral oldu

Kazadan sonra taraflar arasında yükselen gerilim, özellikle bir aracın çekme halatının etkisiyle ilgili çıkan anlaşmazlıkla daha da tırmandı.

Olayın ardından, kazada zarar gören sürücü, diğer aracın çekme halatını göstererek bu halatın hasara neden olduğunu öne sürdü. Diğer taraf ise halatın hasarlı bölgeye ulaşamadığını savunarak çarpma iddialarını reddetti. Tartışma, çekme halatının hangi noktaya temas ettiğine dair hararetli bir şekilde devam etti.

Kameraya yansıyan anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Ancak, tartışmanın sonucu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.