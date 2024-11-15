Kaza sonrası tarafların çekme halatı tartışması viral oldu

Kaynak: İHA
Kaza sonrası tarafların çekme halatı tartışması viral oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası, kazaya karışan sürücüler arasında yaşanan tartışma sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kazadan sonra taraflar arasında yükselen gerilim, özellikle bir aracın çekme halatının etkisiyle ilgili çıkan anlaşmazlıkla daha da tırmandı.

Olayın ardından, kazada zarar gören sürücü, diğer aracın çekme halatını göstererek bu halatın hasara neden olduğunu öne sürdü. Diğer taraf ise halatın hasarlı bölgeye ulaşamadığını savunarak çarpma iddialarını reddetti. Tartışma, çekme halatının hangi noktaya temas ettiğine dair hararetli bir şekilde devam etti.

Kameraya yansıyan anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Ancak, tartışmanın sonucu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Son Haberler
Hatay'da lastikçide büyük yangın
Hatay'da lastikçide büyük yangın
'İsraille ticareti durdurduk sözlerinde samimi olmadığınızı düşünüyoruz'
'İsraille ticareti durdurduk sözlerinde samimi olmadığınızı düşünüyoruz'
Ünye’de korkutan kaza: Minibüs köprüde devrildi
Ünye’de korkutan kaza: Minibüs köprüde devrildi
Fransa İsrail maçında olay çıktı: Taraftarlar birbirine girdi
Fransa İsrail maçında olay çıktı: Taraftarlar birbirine girdi
Kaza sonrası tarafların çekme halatı tartışması viral oldu
Kaza sonrası tarafların çekme halatı tartışması viral oldu