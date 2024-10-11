Kaza yapan kamyon vinçle kaldırılırken zincirleme kaza meydana geldi

Bursa'da yaşanan kaza saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Mezit Boğazı mevkisinde meydana geldi.

YOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Abdil Ö. (45) yönetimindeki 03 FZ 920 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yağmur suyu kanalına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Trafik ekipleri saat 21.00 sıralarında kaza yapan kamyonun çekiciyle kurtarılması için karayolunu kontrollü olarak ulaşıma kapattı. Yolun kapanmasıyla birlikte uzun araç kuyrukları oluştu.

KAMYON DURAN ARAÇLARA ÇARPTI

Trafik akışının durduğu sırada hızla gelen Ahmet Ç. (50) yönetimindeki 06 JRK 78 plakalı kamyon, önünde duran İbrahim Y. (35) yönetimindeki 16 C 4001 plakalı otomobile, ardından sırayla Orçun U. (27) yönetimindeki 34 ANF 445 plakalı otomobile, Yaşar Ö. (57) yönetimindeki 61 FL 929 plakalı kamyonete, Süleyman Y. (35) yönetimindeki 35 BKR 568 plakalı kamyonete ve Mehmet D. (40) yönetimindeki 38 AHZ 697 plakalı kamyona çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Yaşar Ö.’nün kullandığı kamyonet de önünde duran Ercan G. (36) yönetimindeki 16 ATJ 045 plakalı otomobile çarparak durdu.

8 aracın karıştığı kazada sürücülerden Ahmet Ç. ve Mehmet D. ile 61 FL 929 plakalı kamyonette bulunan yolcular Refika Sezen T. (17) ve Hilal Ö.(23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zincirleme kazayla ilgili soruşturma başlattı.