Kaza yapan sürücü hurdaya dönen araçtan inip kayboldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaza yapan sürücü hurdaya dönen araçtan inip kayboldu

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçtan çıkan sürücü kayıplara karıştı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Tacin Mahallesi'nde E-90 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlantı yolundan Makas mevkii istikametine girmek isteyen 34 DBM 890 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sol refüje çıkıp, 100 metre sürüklenerek sağdaki refüje çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, araçtan inen sürücü kayıplara karıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvelik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri kontrollerinin ardından olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün peşine düştü.

Kaza yapan sürücü hurdaya dönen araçtan inip kayboldu

Kaza yapan sürücü hurdaya dönen araçtan inip kayboldu

Kaza yapan sürücü hurdaya dönen araçtan inip kayboldu

Kaza yapan sürücü hurdaya dönen araçtan inip kayboldu

Kaza yapan sürücü hurdaya dönen araçtan inip kayboldu

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Kaza yapan sürücü hurdaya dönen araçtan inip kayboldu
Kaza yapan sürücü hurdaya dönen araçtan inip kayboldu