Kazada kızlarıyla birlikte hayatlarını kaybetmişlerdi. Acı detay ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kazada kızlarıyla birlikte hayatlarını kaybetmişlerdi. Acı detay ortaya çıktı
Ankara Polatlı’da hafif ticari aracın takla atarak köprünün ayağına çarpmasıyla meydana gelen kazada, kızlarıyla birlikte hayatını kaybeden yaşlı çiftin kaza günü oğullarının düğününden döndükleri ortaya çıktı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Şaban Turan idaresindeki hafif ticari araç, refüjdeki bariyere çarpıp takla attı.

Yaklaşık 50 metre boyunca savrulan otomobil, ancak tren yolu köprüsünün ayağına çarparak durabildi.

Otomobilde yer alan Halil Yılmaz ile eşi Emriye Yılmaz ve kızları Handan Turan kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü Şaban Turan ile Tuncay Yılmaz ise ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı.

OĞULLARININ DÜĞÜNÜNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Hayatını kaybeden Yılmaz ailesinin, Adana’da düzenlenen en küçük oğulları Volkan Yılmaz’ın düğün törenine katıldığı ve Bursa’ya dönüş yaptıkları sırada da kaza geçirdikleri öğrenildi.

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