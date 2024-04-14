Kazayı kimse fark etmedi. Yaralı saatlerce kurtarılmayı bekledi

Yüksel Örenli'yi telefonl ulaşamayan yakınları ise durumdan şüphelenerek gittiği güzergah üzerinde arama yaptı. Yüksel Örenli ağaçların arasında görünmeyen kamyonetin içerisinde yaralı halde saatler sonra bulundu.

Kaza, Domaniç ilçesi heyelanlı bölge civarında gerçekleşti. Bursa’dan dün akşam yola çıkan Yüksek Örenli yönetimindeki süt kamyonu, virajlı yolda kontrolden çıktı. Kamyonet şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarparak durdu. Ağaçların arasında görünmeyen kamyonet, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından da fark edilemedi. Yakınları Yüksel Örenli'ye ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi. Yapılan araştırmada Yüksel Örenli kazadan saatler sonra yaralı halde bulunarak Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesine kaldırıldı.