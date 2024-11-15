Kazdağları’nın sisler içindeki güz renkleri görenleri büyüledi

Kazdağları, Endemik türleri, flora ve faunası ile dikkat çekiyor. Her mevsim ayrı güzel olan Kazdağları görenleri büyümeyi başardı.

Yaşanan güz mevsimi ile birlikte Kazdağları'ndaki gürgen, meşe ve kestane ağaçları sarı ve kızıl renge döndü.

Kızılcamlar ise yeşil renklerini korumaya devam etti.

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Aynı alanda yetişen değişik tür ağaçların güz mevsimindeki renklilikleri seyri doyumsuz manzaralar oluşturdu.

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Sarı, kızıl ve yeşilin görsel ahengine bölgede etkili olan sis ve bulut geçişleri de eklenince hava fotoğrafçılarının büyük ilgisini çekti.

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Kazdağları'nda yaşanan renk ahengi dron ile havadan görüntülendi.