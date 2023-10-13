Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı

- Kadın üyelerin Adnan Oktar'a ‘aşkla bakmamaları' sonucu saçları kesilmektedir.
- Kadın üyeler, bir anlık hatalarının sonucunda kaşları kazınarak insan içine çıkamaz hale getirilmektedir.
- Kadın üyeler, saatlerce süren dayak seanslarında bitmek bilmeyen tokat ve tekmelere maruz kalmaktadır.
- Bacılar grubu üyeleri istenileni yapmadığında, karşı çıktığında kafalarından aşağıya sıcak yemek dökülmektedir.
- Kalabalık içinde çıplak vaziyette bekletilmektedirler.
- Aşağılamak amacıyla hizmetçi ya da başka tür kıyafetler giydirilerek kalabalık içinde bekletilmektedirler.