Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kadınları nasıl istismar ettiğini konu alan ‘Kedicik’ belgeseli İhlas Haber Ajansı'nın telif itirazı nedeniyle yayından kaldırıldı.

1/14
Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı 1
2/14
Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı 2

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan "Kedicik" belgeseli dikkat çekmiş, söz konusu belgeselde Adnan Oktar'ın zorbalıklarına uğrayan kadınlar yaşadıklarını anlatmıştı.

3/14
Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı 3

"Kedicikler" olarak bilinen mağdurların yaşadıkları kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

4/14
Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı 4

Kadınlar örgütün içinde neler yaşadığını anlatmıştı.

Ayrıca örgütün eski mensubu, mağdur avukatı, Dönemin Emniyet Müdürü Furkan Sezer, araştırmacı gazeteci Barış Terkoğlu, gazeteci Nagehan Alçı ve dönemin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Psikiyatri Klinik Şefi Prof. Dr. Sefa Saygılı belgeselde yer almıştı.

5/14
Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı 5

Kedicik belgeselinde konuşan mağdur kadının anlattıkları tüyler ürpertirken, "turnike" sistemi ile kadınların ağa düşürüldüğü de ortaya çıkmıştı. Kedicikler tarafından yapılan açıklamalara göre, Adnan Oktar'ın uyguladığı eziyetlerin listesi de çıkarılmıştı.

6/14
Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı 6

İHA'DAN TELİF İTİRAZI

Kedicik belgeseli gündemdeki yerini korurken, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) belgesele telif hakkı nedeniyle yayından kaldırma talebi gönderdiği ortaya çıktı.

7/14
Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı 7

İHA'nın başvurusu sonrası Kedicik belgeselinin yayından kaldırıldığı görüldü.

8/14
Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı 8

Belgeseli izlemek isteyenler önce, "Bu video, İhlas Haber Ajansı tarafından gerçekleştirilen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısıyla karşılaştı. Video daha sonra yayından kaldırıldı.

9/14
Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı 9

Kamuoyunda böylesine ses getiren bir suç örgütü belgeselinin telif itirazı nedeniyle kısa sürede yayından kaldırılması ise tartışma yarattı.

10/14
Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı 10

KEDİCİK BELGESELİNDE ANLATILANLAR

Ses getiren 'Kedicik' belgeselinde anlatılanlar kan dondurmuştu.

Belgeseldeki açıklamalarda bir genç kız, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

Gözüne bakıp ona iltifat etmezsen masasının altında bir buton var. Reklam arasına sokuyor yayını ve direkt reklam arası verip seni dövüyor. Sonra yayını tekrar başlatıp hadi sıkıyorsa beni övme…

11/14
Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı 11

Mağdur kadının anlattıkları tüyler ürpertirken, "turnike" sistemi ile kadınların ağa düşürüldüğü de ortaya çıkmıştı. Kedicikler tarafından yapılan itiraflarda göre, Adnan Oktar'ın uyguladığı eziyetlerin listesi de çıkarıldı.

Mağdurların anlattıklarına göre Adnan Oktar'ın eziyet ve istismarları şöyle:

12/14
Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı 12

- Kadın üyelerin Adnan Oktar'a ‘aşkla bakmamaları' sonucu saçları kesilmektedir.

- Kadın üyeler, bir anlık hatalarının sonucunda kaşları kazınarak insan içine çıkamaz hale getirilmektedir.

- Kadın üyeler, saatlerce süren dayak seanslarında bitmek bilmeyen tokat ve tekmelere maruz kalmaktadır.

- Bacılar grubu üyeleri istenileni yapmadığında, karşı çıktığında kafalarından aşağıya sıcak yemek dökülmektedir.

- Kalabalık içinde çıplak vaziyette bekletilmektedirler.

- Aşağılamak amacıyla hizmetçi ya da başka tür kıyafetler giydirilerek kalabalık içinde bekletilmektedirler.

13/14
Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı 13

- Kaçma şüphesi olan kişiler, tüm iletişim araçları ellerinden alınarak bir odaya tek başına kapatılmaktadır.

Kadınlar, çıplak resimleri çekilerek ailesine ve basına sızdırmakla tehdit edilmektedir.

- Kadın üyelerden ciddi bir hata yaptığına kanaat getirilenler, Adnan Oktar tarafından yüzlerce erkek örgüt üyesinin cinsel saldırısına uğratılmakla tehdit edilmektedir.

14/14
Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı 14

- Tüm üyeler -Adnan Oktar'ın hezeyanlarına göre- en ufak bir hatalarında kalabalık içinde saatlerce türlü küfürler ve hakaretlere maruz kalmaktadır.

- Erkek örgüt üyelerinden hata yapanlar, günler hatta aylarca temizlik hizmetlerinde görevlendirilmektedir.

- Yine erkek üyeler, ellerinden tüm maddi imkanları alınarak Kazakistan gibi zor şartların olduğu ülkelere sürülmektedir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
B sınıfı ehliyeti olan yaşadı. Artık bu araçları da sürebilecek
B sınıfı ehliyeti olan yaşadı. Artık bu araçları da sürebilecek
İnsanlık Gazze’de enkaz altında. Enkaz altında yakınlarını arayanların görüntüleri yürekleri dağlıyor
İnsanlık Gazze’de enkaz altında. Enkaz altında yakınlarını arayanların görüntüleri yürekleri dağlıyor
Kalp yetmezliğini bitiriyor, ağrıları anında geçiriyor. Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor
Kalp yetmezliğini bitiriyor, ağrıları anında geçiriyor. Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 2 adım kala kaybettiren soru. Hayat hikayesiyle izleyenleri kahretti
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 2 adım kala kaybettiren soru. Hayat hikayesiyle izleyenleri kahretti
Meteoroloji sağanak alarmı verdi. Şemsiyesiz dışarı çıkmayın
Meteoroloji sağanak alarmı verdi. Şemsiyesiz dışarı çıkmayın
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi