Kedinizin sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlamak onun uzun vadede enerjik, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunur. Peki, kedinizin mamasını gerçekten beğendiğini anlamanın yolları nelerdir? İşte size rehber olacak işaretler…

Mama Açıldığında Hemen Yanınızda Belirmesi

Kedilerin koku alma duyusu son derece gelişmiştir ve bu özellik onları mamalarına karşı duyarlı hâle getirir. Mama paketini açtığınız anda kediniz hızla yanınıza geliyorsa bu davranış onun o mamanın kokusunu sevdiğini ve beklentiye girdiğini gösterir. Fakat bu davranış mama saatine koşullandığının da bir işareti olabilir.

Birçok kedi sahibi için bu hareket, “Kedim mamasını seviyor mu?” sorusunun en yaygın cevabıdır. Kediniz kokusunu aldığı anda yanınızda beliriyor ve sabırsızlanıyorsa bu mama ile olumlu bir ilişki kurduğunu söylemek mümkündür. Böyle anlarda kedinizin iştahla mama yemeye hazırlanması hem onun mutluluğunu hem de sizin doğru bir seçim yaptığınızı gösterir.

Doğru kedi maması seçimi, kedinizin bu heyecanlı davranışları daha sık sergilemesine yardımcı olur. İçeriği sağlıklı ve kedinizin damak tadına uygun bir mama bulmak için farklı seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Petlebi kedi maması kategorisinde pek çok marka ve ürün bulunur. Bu sayede kedinizin koku duyusunu harekete geçiren, onu mama saati geldiğinde hızla yanınıza getiren doğru mamayı bulmanız kolaylaşır.

Hazırlık Sırasında Bacaklarınıza Sürtünmesi veya Miyavlaması

Kediniz mama hazırlığı başladığında bacaklarınıza sürtünüyorsa ya da durmadan miyavlıyorsa, bu davranışların salt açlık belirtisi yorumlanması eksik bir yaklaşımdır. Nitekim heyecan dolu bu yakınlaşmaların ardında kedinizin mamasını sevdiği ve ona ulaşmak için sabırsızlandığı gerçeği yatabilir.

Özellikle bacaklara sürtünme hareketi, kedilerin iletişim kurma yöntemlerinden biridir; kokularını size bırakarak “ben buradayım” mesajı verirler. Mama hazırlığıyla birlikte bu davranışın artması, mamanın hoş bir beklentiyle eşleştirildiğini gösterebilir.

Miyavlama da kedinizin size verdiği güçlü işaretlerden biridir. Mama kabını doldururken yoğun ve ısrarlı miyavlamalar duyuyorsanız mamaya gösterilen ilgiye maruz kaldığınızı düşünebilirsiniz.

Kuyruğu Dik ve Güvenli Adımlarla Mama Kabına Yönelmesi

Kediler beden dilleriyle birçok duyguyu dışa vururlar. Mama kabına doğru kuyruğu dik bir şekilde ilerleyen bir kedi, genellikle kendini güvende hissettiğini ve olumlu bir beklenti içinde olduğunu gösterir. Bu davranış sadece açlıkla değil, mama saatine dair pozitif bir beklentiyle de ilişkilendirilebilir.

Kediniz güvenli ve kararlı adımlarla mama kabına gitmesi, onun mamasına duyduğu sevginin bir yansıması olabilir. Ancak bu tutum her zaman mama beğenisiyle doğrudan bağlantılı olmayabilir.

Hemen Yemeye Başlaması

Kediler, doğal olarak seçici canlılardır ve çoğu zaman mamalarını önce koklar sonra yemeye başlar. Kediniz mama kabına gelir gelmez koklamadan doğrudan yemeye başlıyorsa, bu durum onun mamasını sevdiğinin göstergelerinden biri olarak kabul edilebilir. Tanıdık ve alışılmış mamalarda gözlemlenme sıklığı artan bu davranış her zaman yeni bir mamanın beğenildiği anlamına gelmeyebilir.

Kedinizin tereddütsüz bir şekilde mamasına başlaması, düzenli beslenme açısından büyük bir avantaj sağlar. Beğenilen mamalar sayesinde kediniz öğünlerini aksatmaz ve günlük enerjisini rahatlıkla karşılar. Böylece besin eksikliği riski minimize olurken enerji dengesi stabil hâle gelir.

Yemek Yerken Rahat ve Mutlu Bir Duruş Sergilemesi

Kediniz mama yerken sakin, huzurlu ve kendinden emin bir duruş sergiliyorsa, mamasını seviyor olma ihtimali son derece yüksektir. Yeme sırasında kulaklarını geriye yatırmadan, rahatça oturması ya da ayakta dengeli bir şekilde durması, beslenme sürecinin ona keyif verdiğini gösterir. Göz kısma gibi davranışlar da kedinin rahat ve güvende hissettiğinin sinyallerindendir.

Rahat bir yeme duruşu, kedinizin mama kabına ve ortamına güven duyduğunu da gösterir. Kediniz mamanın tadından hoşlandığında yemek süresi daha uzun ve keyifli hâle gelebilir.

Mamasını Tamamen Bitirmesi

Kedinizin mama kâsesini tamamen boşaltması, seçtiğiniz mamanın onun damak tadına uygun olduğunun güçlü işaretlerinden biridir. Kediler genellikle sevdikleri mamaları iştahla yer, sevmediklerinde ise tabakta bir miktar bırakabilirler. Ancak mama bitirmesi yalnızca beğeni değil, açlık derecesi veya porsiyon büyüklüğüyle de ilişkili olabilir.

Mama kabında hiçbir kırıntı bırakmamak, kedinizin beslenme sürecine duyduğu ilgiyi de yansıtabilir. Böyle bir işaret, mama seçiciliği yaşayan kediler için güven verici olabilir.

Ara Sıra Göz Kısma veya Dil Çıkarma Gibi Mutluluk İpuçları Vermesi

Kediler mamasını severek yediklerinde yalnızca iştahlarıyla değil, yüz ifadeleriyle de bu memnuniyeti gösterebilirler. Yemek yerken veya sonrasında gözlerini kısması, huzurlu hissettiğini yansıtır. Dil çıkarma davranışı bazı kedilerde mama artığını temizleme ya da refleks olarak gerçekleşebilir; her zaman mutluluk belirtisi olmayabilir. Dolayısıyla kedinin genel hâl ve hareketlerinin gözlemlenmesi esastır.

Yemekten Sonra Rahatlamış Bir Şekilde Tuvalete Gitmesi

Kedinizin mamasını sevdiğini gösteren işaretlerden biri de yemek sonrasında düzenli ve rahat bir şekilde tuvaletini yapmasıdır. Dışkılamanın rahat olması, mamanın lezzetinden ziyade sindirim sistemine uygunluğuyla ilgilidir. Sindirimi kolay mamalar, kedinizin bağırsak hareketlerini destekleyebilir.

Tuvalet alışkanlıklarının düzenli olması, mamanın içeriğinin kaliteli ve kedinize uygun olduğunu gösterebilir. Yani sağlık açısından doğru tercih yaptığınız anlaşılabilir.

Karnını Doyurduktan Sonra Yanınıza Gelip Sakinleşmesi

Kediniz mamasını yedikten sonra yanınıza gelip huzurla dinleniyorsa, keyifli bir öğünün ardından dinlenmek istiyor olabilir. Güvendiği bir ortamda, güvendiği kişiyle kurduğu bu bağ onun mutlu olup olmadığı endişelerini azaltmaya yeterdir.

Siz de dostunuzun damak tadına hitap ederek onu mutlu edebilirsiniz. Fakat damak tadına uygunluğun mama seçiminde yalnızca tek bir kriter olduğu gerçeğini göz ardı etmemelisiniz. Dostunuz için en kaliteli kedi maması çeşitleri arasından seçim yaparken hem onun yaşam evresini hem kısırlaştırılıp kısırlaştırılmadığını hem de genel sağlık durumunu göz önünde bulundurmalısınız. En doğru karar için ise her zamanki gibi veteriner hekime danışmalısınız.