Kelepçeliyken adliyeden kaçtı

YENİÇAĞ - Konya / Vedat YILDIRIM

Konya Kulu'da işlemleri için adliyeye getirilen Nihat K. isimli zanlı , elleri kelepçeli haldeyken kaçtı.

Peşinden gelen görevlileri atlatmayı başaran ve gözden kaybolan Nihat K’nin yakalanması için çok sayıda ekip seferber oldu

Bölgeyi abluka altına alan polis, civardaki vatandaşların verdmiş olduğu bilgi doğrultusunda adım adım iz sürdü.

zanlı Nihat K, Çataltömek Mahallesi Canyurt Sokak’taki bir kamyon kasasında gizlenmeye çalıştığı esnada Karatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Elleri hala kelepçeli olan Nihat K, yeniden Konya Adliyesine götürüldü ve görevlilere teslim edildi.