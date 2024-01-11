KEMER 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
Yayın Tarihi:
DOSYA NO :2014/355 Esas KARAR NO :2018/627 KararDAVACI :K.H.
MÜŞTEKİ :BİLAL ARSAMAKOV, Magomed ve Leyla oğlu, 17/01/1992 RUSYA doğumlu,
SUÇ : Basit Yaralama
SUÇ TARİHİ :27/07/2011
SUÇ YERİ :Kemer/Antalya
KARAR TARİHİ :11/07/2018
Mahkememiz dosyası sanığı Alıakseı CHARHEIKA hakkında mahkememizce üzerine atılı eylem nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiği, Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müşteki bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün müştekiye ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.08/01/2024
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|BASIN NO: ILN01964974