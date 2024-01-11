KEMER 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayın Tarihi: 11 Ocak 2024 / 00:01

DOSYA NO :2014/355 Esas KARAR NO :2018/627 KararDAVACI :K.H.

MÜŞTEKİ :BİLAL ARSAMAKOV, Magomed ve Leyla oğlu, 17/01/1992 RUSYA doğumlu,

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ :27/07/2011

SUÇ YERİ :Kemer/Antalya

KARAR TARİHİ :11/07/2018

Mahkememiz dosyası sanığı Alıakseı CHARHEIKA hakkında mahkememizce üzerine atılı eylem nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiği, Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müşteki bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün müştekiye ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.08/01/2024