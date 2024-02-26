Kendisini durduran polislere “Hayırdır devrem” diyen sahte polis yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kendisini vatandaşlara Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu ve polis olarak tanıtan H.D.’nin peşine düşüldü. Ekipler şüphelinin aracının önünü keserek araçtan indirdi.



"HAYIRDIR DEVREM"

Aracının önünü kesen polislere “Hayırdır devrem” diyerek sahte polis kimliğini gösteren H.D., araçtan indirerek gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahsın evinden sahte MİT kimlik kartı, 2 sahte polis kimliği, 2 sahte plaka, ruhsatsız 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 1 kelepçe, 1 balta, 706 kurusıkı mermisi ve 592 av tüfeği mermisi bulundu.

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“KLİMA TAMİRCİSİYİM”

Sahte polis kimliği ile yakalanan H.D. emniyette verdiği ifadesinde, "Ben klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için yaptığım bu kimlikleri taşıyorum" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.