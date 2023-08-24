Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

İstanbul'da, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak yabancı uyruklu bir öğrenciyi dolandıran şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: AA
Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İran uyruklu öğrenci P.Z'nin (21) kamu görevlisi olduğunu söyleyen kişilerce dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede şüphelinin, telefonla ulaşarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı P.Z'yi, gizli bir soruşturmada adının geçtiğini söyleyerek kandırdığı, tüm parasını soruşturma tamamlanana kadar kendisine teslim etmesi konusunda ikna ettiği belirlendi.

Olayın devamında kendisini arayan şüpheliyle buluşan İranlı öğrencinin, 150 bin avro ve 7 bin dolarını zanlıya teslim ettiği anlaşıldı.

Paranın teslim edildiği noktadan hareketle çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, parayı alan kişinin Kadir U. (22) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Putin'den Prigojin'in ailesine başsağlığı mesajı Dünya
Putin'den Prigojin'in ailesine başsağlığı mesajı
Sivas'ta anız yangınında 4 bin dönümlük alan kül oldu Güncel
Sivas'ta anız yangınında 4 bin dönümlük alan kül oldu
Fenerbahçe'nin Twente maçı ilk 11'i açıklandı. İsmail Kartal kararını verdi Spor
Fenerbahçe'nin Twente maçı ilk 11'i açıklandı. İsmail Kartal kararını verdi
Ankara’nın göbeğinde kadına şiddet. İki polis ve bir bekçi açığa alındı Güncel
Ankara’nın göbeğinde kadına şiddet. İki polis ve bir bekçi açığa alındı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı Güncel
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı ilk 11'i belli oldu Spor
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı ilk 11'i belli oldu
Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama Güncel
Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama