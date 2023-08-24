Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İran uyruklu öğrenci P.Z'nin (21) kamu görevlisi olduğunu söyleyen kişilerce dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede şüphelinin, telefonla ulaşarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı P.Z'yi, gizli bir soruşturmada adının geçtiğini söyleyerek kandırdığı, tüm parasını soruşturma tamamlanana kadar kendisine teslim etmesi konusunda ikna ettiği belirlendi.

Olayın devamında kendisini arayan şüpheliyle buluşan İranlı öğrencinin, 150 bin avro ve 7 bin dolarını zanlıya teslim ettiği anlaşıldı.

Paranın teslim edildiği noktadan hareketle çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, parayı alan kişinin Kadir U. (22) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.