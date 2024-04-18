Kenya'da helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü

Kaynak: AA
Kenya'da helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü
Kenya'da meydana gelen trajik bir helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Francis Ogolla ve 10 askeri personel hayatını kaybetti.

Kazada 2 askerin ise yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada Genelkurmay Başkanı Ogolla ve 10 askeri personelin hayatını kaybettiği, 2 askerin ise yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin açıklama yapan Devlet Başkanı William Ruto, düzenlediği basın toplantısında, helikopterin havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğünü ve kazada büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Ruto, kazanın yerel saatle 14.20'de meydana geldiğini ve Kenya Hava Kuvvetlerinin kazanın nedenini belirlemek için olay yerine hava araştırma ekibi gönderdiğini söyledi.

Devlet Başkanı Ruto, kaza nedeniyle ülke genelinde 3 gün ulusal yas ilan edildiğini de duyurdu.

Kenya'da meydana gelen bu trajik helikopter kazası, ülkeyi yasa boğdu. Kazanın nedeni ise hava araştırma ekipleri tarafından incelemeye alındı.

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