Kesenin ağzını açtı! Yalı Çapkını pahalı hediyeyle kendini affettirdi

Yalı Çapkını’nın başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrılmıştı. Saraçoğlu ile ilişkileri ihanet iddiaları yüzünden kopma noktasına gelen Demir'in, sevgilisinin gönlünü pahalı bir hediyeyle aldığı iddia edildi.

Kesenin ağzını açtı! Yalı Çapkını pahalı hediyeyle kendini affettirdi

Yalı Çapkını başrollerinde yer alan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tatilde dudak dudağa yakalanmıştı. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadıkları iddialarını yalanlayan gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Aşkları belgelenen çift açıklama yapmazken tatil dönüşte ayrılık iddialar gündeme gelmişti.

Demir'in Saraçoğlu'na ihanet ettiği ve ayrıldıkları haberleri gündemde yer almıştı.

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Magazin yazarı Onur Akay'ın iddialarına göre Demir, kendini affettirmek için Saraçoğlu'na pahalı bir hediye aldı.

İddialara göre güzel oyuncu 104 bin TL değerinde gerdanlık hediyeyi alarak sevgilisini affetti.

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