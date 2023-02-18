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Çin ‘kovid bitti’ dedi. ‘Kesin zafer’ ilan ettiler

‘Sıfır vaka’ stratejisi halkın baskısıyla bırakıldıktan sonra salgında büyük bir pik yaşayan Çin’de Komünist Parti, korona virüse karşı ‘kesin zafer’ ilan etti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 05:34
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‘Kesin zafer’ ilan ettiler. Çin ‘kovid bitti’ dedi

Çin ‘kovid bitti’ dedi. ‘Kesin zafer’ ilan ettiler
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Çin yönetimi, geçen yılın sonunda Kovid-19 ile mücadelede ani politika değişikliğiyle kontrol tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından salgının kontrolünde “kesin zafer” kazanıldığını bildirdi.

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) en üst karar organı Siyasi Büro Daimi Komitesi, önceki gün Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında yaptığı toplantıda ülkede salgınının son durumu ele alındı.

Karar’ın aktardığına göre; tedbirlerin gevşetilmesinden itibaren 200 milyondan kişide virüs görüldüğünü, 800 bine yakın ağır hastanın başarıyla tedavi edildiği kaydedilen açıklamada Çin’deki ölüm oranının dünyada en düşük seviyelerde olduğu vurgulandı.

“SALGININ ÖNLEMESİ VE KONTROLÜNDE BÜYÜK VE KESİN BİR ZAFER KAZANDIK"

Açıklamada, “Salgının önlemesi ve kontrolünde büyük ve kesin bir zafer kazandık. Bu kadar kalabalık nüfuslu bir ülkede hızla yayılan bir salgının başarıyla üstesinden gelerek insanlık tarihinde bir mucizeye imza attık.” ifadeleri kullanıldı.

Çin’in Kovid-19 salgının başından beri uyguladığı, “sıfır vaka” olarak adlandırılan, büyük çaplı kapanma, karantina ve seyahat kısıtlamalarını gerektiren salgın kontrol tedbirlerinin 7 Aralık 2022’de aniden kaldırılmasının ardından vakalar hızla artmış, Çin bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı. Ancak Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 25 Aralık’ta Kovid vakaları ve ölümleriyle ilgili verileri yayınlamayı durdurmuştu.

Virüsün Aralık ayından bu yana Çin’i kasıp kavurduğunu ve resmi verilerin gösterdiğinden çok daha fazla sayıda hastalığa ve ölüme neden olduğunu gösteren başka birçok gösterge var. Çinli yetkililer yalnızca hastanelerde meydana gelen Kovid ölümlerini sayıyor. Doktorların Kovid’i ölüm belgelerinden çıkarması için baskı gördüğüne dair iddialar da var. Ayrıca ülkede toplu testler büyük ölçüde terk edildi. Hong Kong Üniversitesi’nden bir virolog olan Prof Jin Dong-Yan, “Hala kaç kişinin enfekte olduğunu ve kaçının evde öldüğünü bilmiyoruz” dedi.

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