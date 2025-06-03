Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ormanda yakalandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında 12 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. isimli şahıs, ormanlık alanda saklandığı yerde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 28 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D.'nin saklandığı yeri tespit eden ekipler, şahsı ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolu Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.