Kestane ve çölyak hastalığı ilişkisi nedir? Uzmanlar açıklıyor

Çölyak hastalığı, glüten içeren gıdalar nedeniyle ince bağırsaktaki hücrelerin zarar görmesi sonucu ortaya çıkan kronik bir rahatsızlık olmasıyla biliniyor.

Bu hastalıkta, glüten içeren tahılların tüketimi bağışıklık sistemi tarafından zararlı madde olarak algılanır ve bağırsak hücrelerine saldırıyla başladığı bildirildi.

Bu durum, bağırsak emilim görevinin bozulmasına ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açacağı ifade edildi.

Kestane ise, glüten içermediği için çölyak hastaları tarafından güvenle tüketilebilen bir besin olmasıyla biliniyor.

Zengin vitamin, mineral, lif, amino asit ve antioksidan içeriğiyle dikkat çeken kestane, çölyak hastalarının büyüme, gelişme ve sağlıklı yaşam kalitesini arttırmada önemli bir rol oynadığı biliniyor.

Uzman Görüşleri ve Bilimsel Araştırmalar

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Seda Bostancı, kestanenin özellikle çölyak hastaları için mükemmel bir enerji kaynağı olduğunu ve glüten içermeyen diyetlerde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Kestanenin, içerdiği yüksek lif oranıyla sindirim sistemini desteklediğini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ekledi.

Kestanenin Çölyak Hastalığı Üzerindeki Etkisi

Kestane, çölyak hastalarının diyetinde glüten içermeyen bir alternatif olarak yer alır.

Glüten intoleransı olan kişiler için iyi bir kaynak olan kestane, hem bütün hem de un şeklinde tüketilebilir.

Bu özelliğiyle, çölyak hastalarının beslenme çeşitliliğini artırır ve lezzetli bir seçenek sunar.

Kestane, çölyak hastalığı olan bireyler için güvenli ve besleyici bir alternatif sunar.

Glüten içermeyen diyetlerde önemli bir yere sahip olan bu besin, sağlıklı yaşam için gerekli olan birçok besin öğesini içerir.

Uzmanlar, kestanenin çölyak hastalarının diyetinde yer almasını önermekte.