Kıbrıs Gazisine son veda

Kaynak: İHA
Kıbrıs Gazisine son veda

Mersin'de yaşayan Kıbrıs Gazisi Fahrettin Güçlü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kıbrıs Gazisi Fahrettin Güçlü, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Güçlü, dün gece yapılan müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

aw384620-01.jpg

71 yaşında hayata gözlerini yuman Kıbrıs Gazisi Fahrettin Güçlü'nün Türk bayrağına sarılı cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

aw384620-02.jpg​​​​​​​

Cenaze namazına, Güçlü'nün ailesi ve yakınları ile Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu, Tarsus Soyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Çelik, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

aw384620-03.jpg

aw384620-04.jpg

Son Haberler
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ünlü şefin restoranındaki adisyon ücreti ağızları açık bıraktı: Bir bardak çay 105 TL
Ünlü şefin restoranındaki adisyon ücreti ağızları açık bıraktı: Bir bardak çay 105 TL
Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor
Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor
6 ilde şafak operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
6 ilde şafak operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
Samsun’da yürekleri yakan feci kaza: Anne-kız öldü, baba-oğul yaralı
Samsun’da yürekleri yakan feci kaza: Anne-kız öldü, baba-oğul yaralı