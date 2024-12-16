Kıbrıs gazisinin acı günü

Kaynak: İHA
Kıbrıs gazisinin acı günü

Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Selamettin Dönmez'in yarım asırlık hayat arkadaşı Şükriye Dönmez (71), rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bartın'da uzun süredir damar tıkanıklığı nedeniyle tedavi gören Kıbrıs Gazisi Selamettin Dönmez'in 50 yıllık eşi Şükriye Dönmez, tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan ve 81 gündür yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Şükriye Dönmez'in cenazesi, Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesine bağlı Yenihan Mahallesi Merkez Camii'nde ikin-di namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakiben son yolculuğuna uğurlandı.

Mahalle mezarlığına defnedilen Şükriye Dönmez'in cenazesinde Kıbrıs Gazisi Selamettin Dönmez'i, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, il protokolü, sevenleri ve yakınları da yalnız bırakmadı.

Vali Arslan ve beraberindeki protokol, gazi Dönmez ve yakınlarına taziyelerini ileterek, sabır temennisinde bulundu.

aw351402-01-1.jpg

aw351402-01.jpg

aw351402-02.jpg

aw351402-04.jpg

aw351402-05.jpg

Son Haberler
Moskova Borsası 20 ayın en düşük seviyesine geriledi
Moskova Borsası 20 ayın en düşük seviyesinde
İmamoğlu'ndan canlı yayında SGK tepkisi: Burası er meydanı gel bir silkele bakalım
İmamoğlu'ndan canlı yayında SGK tepkisi: Burası er meydanı gel bir silkele bakalım
Erciyes'e yağar kar tatilcileri sevindirecek
Erciyes'e yağar kar tatilcileri sevindirecek
Sarıyer'de Trafik’te ‘makas’ attı önce 2 otomobile sonra ağaca çarparak durabildi
Trafik magandası trafiği alt üst etti
Toplu mezar bulundu! Suriye'de ürperten görüntüler...
Toplu mezar bulundu! Suriye'de ürperten görüntüler...