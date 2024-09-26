Kıbrıs Harekatı’nı başlatan ‘Ayşe Tatile Çıksın’ parolası film olacak

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kıbrıs Harekatı’nı başlatan ‘Ayşe Tatile Çıksın’ parolası film olacak

Film yapımcısı Coşkun Özer, Kıbrıs Türklerinin 1958 ile 1974 yılları arasında yaşadığı zorlukları, direnişlerini ve mücadelelerini konu alan "Ayşe Tatile Çıktı" adlı sinema filmini beyaz perdeye taşıyacaklarını açıkladı.

Filmin adı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlangıcında kullanılan şifreli mesajdan ilham alarak, o dönemin acı dolu anılarını canlandırmayı amaçlıyor.

Coşkun Özer, Kıbrıs Harekatı'nı başlatan "Ayşe Tatile Çıksın" parolasından esinlenerek "Ayşe Tatile Çıktı" isimli bir film yapacaklarını duyurdu. Şu anda senaryo aşamasında olan film için ekip ve oyuncu kadrosu belirleme çalışmaları sürüyor.

Filmin sadece tarihsel bir anlatı değil, aynı zamanda daha büyük bir vizyonun ilk adımı olduğunu belirten Yapımcı Coşkun Özer, "Bu vizyonun adı 'Girişimin Yüzyılı.' Girişimin Yüzyılı, dünya üzerindeki Türk devletlerini bir araya getirerek, ortak projeler üretmeyi ve bu projeleri hayata geçirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir yol haritasını temsil ediyor. Kıbrıs'ta yaşanan olaylarla başlayan bu büyük proje, Türk dünyasının her köşesinde yankı bulacak projelerle devam edecek. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonundan ilham alarak oluşturduğumuz Girişimin Yüzyılı vizyonu, Türk dünyasını öne çıkarmayı ve ortak değerlerimizi geleceğe taşımayı hedefliyor. Bu vizyon, sadece Türkiye için değil, tüm Türk devletleri için ortak bir geleceğin inşasında önemli bir rol oynayacak. 'Ayşe Tatile Çıktı' filmi, bu büyük vizyonun ilk somut adımı olarak hem Kıbrıs'ta yaşanan acıları unutturmamak hem de Türk halklarının dayanışma ve birliktelik ruhunu pekiştirmek amacıyla hazırlanmıştır" dedi.

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