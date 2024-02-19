Kıbrıs polisinde dövmeli adam alarmı. Tanınmaması mümkün değil ama hala bulunamadı

Kaynak: Samimi Haber
Kıbrıs polisinde dövmeli adam alarmı. Tanınmaması mümkün değil ama hala bulunamadı
Güney Kıbrıs’ta hırsızlık ve dolandırıcılıktan aranan şahsın bulunması en kolay adam olduğu ancak bir türlü bulunamadığı ortaya çıktı. Polis ekipleri ve INTERPOL adeta seferber olmuş durumda.

Güney Kıbrıs’ın Lefkoşa şehrinde polis ekipleri Litvanya vatandaşı suçluyu yakalamak için adeta seferber oldu.

Dolandırıcılık ve hırsızlığa karıştıktan sonra ortadan kaybolan 40 yaşındaki Litvanyalı Deicis Vaitkevicius’un bulunması için Güney Kıbrıs ve Yunanistan polisi alarma geçti.

Suçlunun yakalanabilmesi için Interpol'e de bildirildiği, yüzünün tamamında dövmeler bulunan ve tanınması çok basit olan Deicis Vaitkevicius’un komşu ülkelerle birlikte KKTC ve Türkiye’ye de geçmiş olabileceği belirtildi.

Polis Vaitkevicius’un yakalanması için yayınladığı ilanda şu ifadeleri kullandı:

"Lefkoşa ilinde 13 Şubat 2024 tarihinde işlenen hırsızlık ve dolandırıcılıktan aranan 40 yaşındaki kişinin 14/07/1983 doğumlu, Litvanyalı Deivis Vaitkevicius olduğu belirlenmiştir. Hakkında adli tutuklama emri çıkarılmıştır. Yüzünün tamamında dövmeler vardır, görüldüğünde tanınmaması mümkün değildir. Bulunmasına yardımcı olabilecek herhangi bir şey bilenlerin Lefkoşa TAE (Ceza Soruşturma Dairesi), en yakın Polis Karakolu veya 1460 numaralı telefondan Vatandaş Hattı ile iletişime geçmesini rica ederiz."

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