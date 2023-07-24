Kılıçdaroğlu: Ben istifa edersem parti boşlukta kalır

CHP’de gerçekleşen belediye başkanları toplantısında Kılıçdaroğlu’nun istifa çağrılarına yanıtı ortaya çıktı. Kulislerden yansıyan bilgiye göre Kılıçdaroğlu “Şu anda istifa ettiğim zaman parti boşlukta kalacak. Zaten kurultay süreci başladığı için benim istifa etmeme gerek yok” dedi.

Kılıçdaroğlu: Ben istifa edersem parti boşlukta kalır

CHP’deki “değişim” tartışmaları, önceki gün yapılan belediye başkanları toplantısının da “ana gündemi” oldu. İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu genel seçimlerin eleştirisinin yapılmadan yerel seçimlere hazırlanılamayacağını, bu konunun artık ertelenmemesi gerektiğini bildirdi. Edinilen bilgilere göre İmamoğlu, “değişim olmazsa yerel seçimlerde kaybedileceğini” söyledi.

BAŞKANLAR TARTIŞTI

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez’in haberine göre, İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında da tartışma yaşandığı bilgisi kulislere yansıdı. Kerimoğlu’nun İmamoğlu’na hakaret ettiği, İmamoğlu’nun ise “Bana beş kez hakaret ettiniz” dediği iddia edildi. Kürsüye çıkan Kerimoğlu’nun, İmamoğlu’na yüklenerek “Siz Zoom toplantılarıyla genel başkanın arkasından çalışacağınıza partiye çalışın. Ben de önseçim varsa İBB Başkanlığı’na aday adayım. Partiyi öğren de gel” dediği kaydedildi.

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun’un da, Kılıçdaroğlu’nu “istifaya davet ettiği” belirtildi. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, “Bu koltukta zorla oturmuyorum. Ben istifa etmesini de bilirim ama zamanı gelince” yanıtını verdi.

DEĞİŞİM DEĞİL YENİLENME

Başka bir ilçe belediye başkanının “istifa” çağrısına yönelik ise Kılıçdaroğlu’nun, “Şu anda istifa ettiğim zaman parti boşlukta kalacak. Zaten kurultay süreci başladığı için benim istifa etmeme gerek yok. Ben değişim değil yenilenme diyorum. Ben çivi çakmadım buraya. Hiçbiriniz bana ‘çalışmadın’ diyemezsiniz. Çalıştım” savunmasını yaptığı öğrenildi.

Edilen bilgilere göre toplantıya katılan belediye başkanlarının yüzde 75’inin Kılıçdaroğlu’na, yüzde 25’inin İmamoğlu’na destek verdiği aktarıldı. Bazı belediye başkanlarının ise Kılıçdaroğlu’na destek içeren bir denklerasyon hazırlayarak genel merkeze sunduğu belirtildi.

İlgili Haberler
Parti Meclisi toplantısı sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle
Akşener açıkladı: Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ın bakanlık mutabakatından haberim yoktu
Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim talimatı ortaya çıktı. Belediye başkanlarına söyledi
CHP’nin kalbini bilen gazeteci Yalçın Bayer açıkladı. İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık resti
Öne Çıkanlar
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Son Haberler
Evin çatısına uçak düştü Dünya
Evin çatısına uçak düştü
Ünlü türkücü Zara sahnede neye uğradığını şaşırdı. Magazin
Ünlü türkücü Zara sahnede neye uğradığını şaşırdı.
Yapı Kredi'den dev kâr Ekonomi
Yapı Kredi'den dev kâr
Bunu yapmayan kiracı yandı. Bedeli çok ağır olacak Güncel
Bunu yapmayan kiracı yandı. Bedeli çok ağır olacak
Yunanistan'ın Korfu Adası'nda orman yangını çıktı Dünya
Yunanistan'ın Korfu Adası'nda orman yangını çıktı
Tutuşan otlar ormanı yaktı Güncel
Tutuşan otlar ormanı yaktı
Moskova'ya iki İHA'yla saldırı düzenlendi Dünya
Moskova'ya iki İHA'yla saldırı düzenlendi