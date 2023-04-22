Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırdı: AKP'li ismin oğlu çıktı

Odatv’de yer alan habere göre; Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran kişinin, Adıyaman Kahta AKP İlçe Başkan Yardımcısı Abdullah Bektaş'ın oğlu Kadir Bektaş olduğu ifade edildi.

Olayı görüntüleyen muhabire müdahale eden kişinin ise TÜGVA Kahta temsilcisi Emre Karakuş olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Dün Adıyaman'da bulunan CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na üç farklı saldırı gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu, depremde hayatını kaybedenleri anmak için Adıyaman Belediye Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Fatiha okunurken bir vatandaş, "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, buna neden Fatiha okutturuyorsun" diyerek provokasyonda bulundu. İmama "Sen buna neden Fatiha okutturuyorsun" diyen vatandaşa, mezarlıkta bulunan diğer vatandaşlar ve partililer tepki gösterdi. Provokatöre "Terbiyesizlik yapma" denildi, yerine geçmesi sağlandı.

Kılıçdaroğlu, ziyaretinin devamında Adıyaman'daki Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ziyarete gitti. Ancak burada da bir provokasyon yaşandı. Bazı vatandaşlar, "O buraya giremez" dedi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun türbe ziyaretini engelledi.

Son olarak Adıyaman Kahta ilçesinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun konvoyundaki araçlara tekmeli saldırı gerçekleştirildi. Tekme atan ve ağır küfürler eden saldırgan, anbean kaydedilmişti.