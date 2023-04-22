Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırdı: AKP'li ismin oğlu çıktı

Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'daki konvoyuna saldıran şahıs, AKP ilçe başkan yardımcısının oğlu olduğu ortaya çıkması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırdı: AKP'li ismin oğlu çıktı

Odatv’de yer alan habere göre; Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran kişinin, Adıyaman Kahta AKP İlçe Başkan Yardımcısı Abdullah Bektaş'ın oğlu Kadir Bektaş olduğu ifade edildi.

Olayı görüntüleyen muhabire müdahale eden kişinin ise TÜGVA Kahta temsilcisi Emre Karakuş olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Dün Adıyaman'da bulunan CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na üç farklı saldırı gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu, depremde hayatını kaybedenleri anmak için Adıyaman Belediye Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Fatiha okunurken bir vatandaş, "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, buna neden Fatiha okutturuyorsun" diyerek provokasyonda bulundu. İmama "Sen buna neden Fatiha okutturuyorsun" diyen vatandaşa, mezarlıkta bulunan diğer vatandaşlar ve partililer tepki gösterdi. Provokatöre "Terbiyesizlik yapma" denildi, yerine geçmesi sağlandı.

Kılıçdaroğlu, ziyaretinin devamında Adıyaman'daki Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ziyarete gitti. Ancak burada da bir provokasyon yaşandı. Bazı vatandaşlar, "O buraya giremez" dedi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun türbe ziyaretini engelledi.

Son olarak Adıyaman Kahta ilçesinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun konvoyundaki araçlara tekmeli saldırı gerçekleştirildi. Tekme atan ve ağır küfürler eden saldırgan, anbean kaydedilmişti.

İlgili Haberler
Provokasyonun ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk video. Gençlerden yardım istedi
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Zeynep Alkan'dan duygusal bayram satırları Magazin
Zeynep Alkan'dan duygusal bayram satırları
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi flaş gelişme Spor
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi flaş gelişme
Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında görüşme yaptı Güncel
Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında görüşme yaptı
Beşiktaş seriyi 9'a çıkardı. Gözler derbiye çevrildi Spor
Beşiktaş seriyi 9'a çıkardı. Gözler derbiye çevrildi
Karagümrük'ün yıldızı Galatasaray maçında oynamayacak Spor
Karagümrük'ün yıldızı Galatasaray maçında oynamayacak
Yangında üçüz çocuklardan ikisi hayatını kaybetti Yaşam
Yangında üçüz çocuklardan ikisi hayatını kaybetti
Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız Spor
Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız