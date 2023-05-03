Kılıçdaroğlu’nun mitingi sonrası AKP’li adam CHP’li kadına saldırdı

CHP'nin Manisa mitingi sonrası AKP'li bir şahıs CHP'li bir kadına saldırmaya çalıştı. Kadına el işareti yapıp hakaretler savurduğu görüntüler ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun mitingi sonrası AKP’li adam CHP’li kadına saldırdı

Editör: Osmancan Erok

Seçime çok az bir zaman kala Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Manisa’da miting düzenledi.

Kılıçdaroğlu’nun mitingi sonrası CHP’li bir kadına AKP standındaki bir adam saldırdı.

Sözlü saldırıya uğrayan kadın fiziksel saldırıya da uğrayacağı vakit çevredekiler tarafından engelledi. Kadın neye uğradığını şaşırdı.

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Videoda AKP’lilerin CHP'lilere Rabia işareti yaparak “Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan” diye bağırdığı görülüyor.

AKP’li bir şahıs bariyerler arkasından miting alanından ayrılan bir kadına el işareti yapıp hakaretler savurdu.

AKP'lerin seçim müziğinin sesini açması karşısında CHP'liler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganları attı.

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