Kılıçdaroğlu’nun provokasyon uyarısına Meclis Başkanı Şentop provokasyon dedi

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu’nun “Seçim gecesi galip geldiğimizde kimse sokağa çıkmasın” uyarısını provokatif buldu.

Kılıçdaroğlu’nun provokasyon uyarısına Meclis Başkanı Şentop provokasyon dedi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs gecesi sevinç gösterisi için dışarı çıkılmaması çağrısı yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seçim gecesi galip geldiğimizde sokağa çıkmayın, sevinç gösterisi yapmayın çünkü sokakta eli silahlı insanlar olabilir" açıklamasının provokatif olduğunu ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısını hedef alan Şentop, "Bu tür sözler esasen iyi niyetli gibi gözüküyor olsa da provokatif açıklamalardır. Bir taraftan sükunet çağrısı gibi görünüyor ama ortaya konulan gerekçe, tablo tamamen bir provokasyon içeriyor. Kim veriyorsa bu akılları yanlış yapıyor" dedi.

Şentop, şöyle devam etti:

Her seçim büyük bir olgunlukla gerçekleştirilmiş. Seçim öncesi, sırası ve sonrasında milletimizin ortaya çıkacak sonuçları büyük olgunlukla karşıladığını görüyoruz. 20 yıldan fazla bir süredir birçok seçim AK Parti tarafından kazanıldı, seçim kutlamaları yapıldı ama bunlar her zaman makul sınırlar içinde oldu. Bu tür korkutucu, ürkütücü bir açıklamanın provokasyon amacı taşıdığı kanaatindeyim. Bunlara hiç gerek yok. Milletimizin seçim yapma olgunluğuna güvenmeliyiz.

KILIÇDAROĞLU: SEÇİM GECESİ KİMSE SOKAĞA ÇIKMASIN

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs gecesi sevinç gösterisi için dışarı çıkılmaması çağrısı yaptı:

Seçim gecesi galip geldiğimizde kimse sokağa çıkmasın. Sevinç gösterileri yapmasın. Herkes evinde otursun. Ertesi sabah zaten rakamlar netleşecek, YSK mazbatayı vermek zorunda kalacak. Çünkü sevinç gösterileri ile dışarıya çıkıldığında, taşkınlıklar olabilir. Bazıları provokasyona gelebilir. Eli silahlı unsurlar sokağa çıkabilir. Buna izin vermeyecek bir ortamı yaratmak zorundayız.

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