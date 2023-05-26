Kılıçdaroğlu'nun seçmenlere SMS göndermesi yasaklandı

BTK, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vatandaşlara kredi kartı borçlarıyla ilgili SMS göndermesinin ardından yasak kararı aldı.

Kılıçdaroğlu'nun seçmenlere SMS göndermesi yasaklandı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim propagandalarına dönük yasaklara bir yenisi daha eklendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) , Kılıçdaroğlu’nun vatandaşlara gönderdiği SMS sonrası yasak kararı aldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun imzasının yer aldığı, “SMS, MMS, aramalara yönelik önemli uyarı” başlıklı yazı bugün tüm GSM operatörlerine "acil" notuyla gönderildi.

Yazıda, Yüksek Seçim Kurulu’nun 15 Mart 2023 tarihli kararında yer alan, “Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılmasının yasak olduğu” hükmüne atıf yapıldı.

ŞİRKETLERE “İPTAL EDERİZ” DENİLDİ

GSM operatörlerinin mevzuata harfiyen uyması istenerek “Şirketinizce ilgili mevzuata aykırı bir SMS gönderiminin yapıldığı veya arama yaptırıldığının tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirme iptali dahil kurumumuzca gerekli tüm işlemlerin yapılacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim” denildi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlara “kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak” şeklinde SMS göndermişti.

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