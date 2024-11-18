Kılıçlı yemin krizinde yeni gelişme! İhraç tebligatı 4'e çıktı

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde, yeni mezun teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolde resmi yemin sonrası kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları gündem olmuştu.

Bu olayın ardından, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’ya, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmek üzere işlem başlatıldığı bildirildi.

İHRAÇ TALEBİ DÖRT TEĞMENE ÇIKARILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, kılıçlı yemin töreni sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, yalnızca Eroğlu ve Akarsu değil, aynı zamanda Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş da TSK’dan ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun dışında, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a da 'TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldı."