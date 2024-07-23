Kilis Aile Mahkemesinden
İLAN
KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/57 Esas
KARAR NO : 2024/176
Mahkememizde açılan 5395 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizce verilen kararın tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemeyen davalıEmine Talha'yailanen tebliğine karar verilmiş olmakla;HÜKÜM :
1-Davanın REDDİNE,
2-Karardan bir suret Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne GÖNDERİLMESİNE,
3- İşbu yargılama için suçüstü ödeneğinden sarf edilen 522,00 TL 6 tebligat ücreti, müzekkere gideri 22 adet KEP ücreti 1,75 TL olmak üzere toplam 38,5 TL yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına ve harç alınmasına yer olmadığına,
4-Taraflarca yatırılan gider avansı bulunmadığından bu hususta KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
5-Yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına ve harç alınmasına yer olmadığına,
Dair , kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTA içerisinde GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF KANUN YOLU AÇIK olmak üzere karar verilmiş olup, kararın davalı Emine Talha'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/07/2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02065114