‘Kilolusun' lafı Profesör çifti ayırdı

Kaynak: Akşam
‘Kilolusun' lafı Profesör çifti ayırdı
Prof. Dr. İpek B., 33 senedir evli olduğu kocası Prof. Dr. Çağatay B.'ye boşanma davası açtı. Akademisyen kadın, fazla kilolarıyla alay ederek kendisini küçük düşüren kocasından hem nafaka hem de tazminat talebinde bulundu.

Psikolojik ve ekonomik şiddete uğradığını ileri süren İpek B., ikinci çocuğunu doğurduktan sonra kocasının sürekli fazla kilolarıyla dalga geçtiğini; işitmek zorunda kaldığı küfür, hakaret ve tehditkâr sözler yüzünden kendisini değersiz hissettiğini belirtti. Kadın profesör, anlaşmalı boşanmak istediğinde ise kocasının çocuklardan maddi desteğini çekmekle tehdit ettiğini iddia etti.

EVİ TERK ETMİŞ

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, İpek B., 2019 yılında çocuklarıyla beraber evi terk ederek Zekeriyaköy'deki başka bir eve yerleştiğini; o günden beri eşinin ne kendisine ne de çocukları maddi ve manevi destek vermediğini aktardı. Evliliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle boşanmak isteyen İpek B., iki çocuğunun eğitim, sağlık ve beslenme giderleri için Çağatay B.'den toplam 100 bin lira nafaka istedi. Kadın akademisyen 2 milyon TL de tazminat talebinde bulundu.

NASA'YI BIRAKIP GELDİLER

1991 yılında evlenen Prof. Dr. İpek B. ile Prof. Dr. Çağatay B. çifti, Amerika'ya taşındı; iki de çocukları oldu. Bir dönem NASA'da görev yapan akademisyen çift, İstanbul'da bir üniversiteden akademisyenlik teklifi alınca Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

Prof. Dr. İpek B. ile akademisyen kocası aynı üniversitede çalışıyordu.

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