Kilosu düştü tezgah önünde kuyruk oluştu

Kaynak: Cumhuriyet
Kilosu düştü tezgah önünde kuyruk oluştu
Sofraların şahı olan balık neredeyse her çeşidiyle masaları donatıyor.

Rize’nin Pazar ilçesinde istavritin kilosu 25 TL’ye kadar düşünce tezgah önünde uzun kuyruk oluştu.
Rize’nin Pazar ilçesinde bir balıkçı kilogram fiyatı 75 TL’den başlayan istavritin fiyatını kampanya yaparak 25 TL’ye düşürdü.
Ramazan ayına özel olarak "Yesin millet" diyerek fiyatları düşüren satıcının tezgahında uzun kuyruklar meydana geldi.
Balıkçı esnafının ‘Denizin kuru fasulyesi’ diye bağırarak sattığı istavritlerin fiyatını ucuz bulan vatandaşlar alabilmek için adeta yarıştı. 600 kilogramı bulan 40 kasa balık kısa süre içinde tükendi.
600 KİLO BALIK 40 DAKİKADA BİTTİ
Ramazan ayına özel kampanya yaptıklarını ve tüketicilerinde rağbet gösterdiğini ifade eden balıkçı esnafı Turgay Şimşek “Ramazan dolayısıyla böyle bir kampanya yaptık ve 40 kasa balık 40 dakika içerisinde tükendi. Daha önce kilosu 75 liraydı, 25 TL’ye düşürdük ve hemen tükendi. Vatandaşımıza afiyet olsun” dedi.

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