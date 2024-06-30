Kim bu Jamal Musiala? Danimarka'yı yıkan golü attı

Avrupa Şampiyonası'nda sahne alan Almanya, Danimarka ile karşılaştı. Maçta dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Jamal Musiala oldu, takımını 2-0 öne geçiren kritik golü kaydetti.

68. dakikada Schlotterbeck'in defanstan gönderdiği uzun pasla savunma arkasına sızan Musiala, sol çaprazdan ceza sahasına girerek Schmeichel'ı mağlup etti ve topu filelerle buluşturdu.

JAMAL MUSIALA KİMDİR?

Futbola Chelsea'nin altyapısında adım atan Musiala, 2019'da Bayern Münih'in genç takımına transfer olarak kariyerine Almanya'da devam etti. Musiala, "Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde en genç golcüsü" unvanını kazanarak tarihe geçti.

MİLLİ TAKIM TERCİHİ

İngiltere'nin genç milli takımlarında forma giydikten sonra, A Milli düzeyde Almanya'yı seçen Musiala, bu kararı verirken uzun süre düşündüğünü belirtti. "Geleceğim için en iyisi hangisi, hangi takımda daha fazla şans bulurum" diye kendine soran Musiala, sonunda kalbinin sesini dinleyerek doğduğu topraklar olan Almanya için oynamaya karar verdiğini ifade etti. İngiltere'ye olan bağlılığını da vurgulayan Musiala, her iki ülke için de sevgisinin süreceğini söyledi.

2003'te Stuttgart'ta doğan ve annesi Alman, babası Nijeryalı olan Musiala, 7 yaşına kadar Almanya'da yaşadıktan sonra annesiyle İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'nde eğitim aldı. Hem forvet arkası hem de kanatlarda etkili olan Musiala, Avrupa futbolunun gelecek vaat eden yıldızları arasında gösteriliyor.