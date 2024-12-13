Kim inanır 62 yaşında olduğuna! Ünlü yıldız Demi Moore adeta yıllara meydan okuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kim inanır 62 yaşında olduğuna! Ünlü yıldız Demi Moore adeta yıllara meydan okuyor

Dünyaca ünlü yıldız Demi Moore, adeta yıllara meydan okuyor. Ünlü ismin 62 yaşında olduğuna kimse inanamıyor.

San Franciso Uluslararası Film Festivali’ne gitmek için hazırlanırken kişisel sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Moore görüntüsüyle herkesi kendisine hayran bırakıyor.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Dünyaca ünlü ismin paylaşımlarını görenler bu kadın nasıl 62 yaşında olabilir diyerek hayrete düştüler.

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DEMİ MOORE KİMDİR?

Demi Moore, 11 Kasım 1962'de Roswell, New Mexico'da doğan Amerikalı bir oyuncu, yapımcı ve eski manken. 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında ün kazandı ve 1995 yılında Hollywood'un en çok kazanan oyuncularından biri oldu.

Moore'un çocukluğu, üvey babasının iş değişiklikleri nedeniyle sık sık taşınmalarla dolu. Üvey babası o 15 yaşındayken intihar etti. 16 yaşında liseden ayrılarak mankenlik yapmaya başlayan Demi Moore, 18 yaşında müzisyen Freddy Moore ile dünyaevine girdi.

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KARİYER BAŞLANGICI:

Küçük sinema rolleriyle oyunculuk kariyerine başlayan Moore, "General Hospital" adlı pembe dizideki rolüyle adını duyurdu. "Blame It on Rio" (1984), "St. Elmo's Fire" (1985) ve "About Last Night..." (1986) gibi filmlerle ise büyük çıkış yaptı, bu da onu Brat Pack ile özdeşleştirdi.

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NASIL ÜNLÜ OLDU?

"Ghost" (1990) filmindeki Molly Jensen karakteri onu büyük bir yıldız yaptı ve Altın Küre adaylığı kazandı. 90'larda "A Few Good Men" (1992), "Indecent Proposal" (1993), "Disclosure" (1994) ve "Striptease" (1996) gibi başarılı filmlerde rol aldı, bu son filmde bir oyuncu olarak 12.5 milyon dolarlık bir maaşla ilk oldu.

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